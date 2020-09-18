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18сентября
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сегодня, 14:15 0

Амурский кадетский корпус отмечает десятилетний юбилей

Амурский кадетский корпус отмечает десятилетний юбилей
Фото: @minobramur

Первое мероприятие в рамках празднования дня рождения корпуса получило название «Первый шаг к юбилею». В ходе мероприятия ученикам вручили благодарственные письма от губернатора и министерства образования и науки. А также провели награждение и подарили памятные медали, дизайн которых разработали сами кадеты.

Поздравить кадетский корпус с праздником приехали выпускники самого первого набора и министр образования и науки области Светлана Яковлева.

На праздничном мероприятии играл оркестр кадетского корпуса. Военных музыкантов там начали готовить в прошлом учебном году. Также в том году по инициативе губернатора был открыт кружок по изучению японского языка.

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#дети #образование

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