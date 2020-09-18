В Благовещенске пропал 13-летний ребенок

В четверг, 17 сентября, примерно в 07:40 Леонид Плотников вышел из дома на улице Дьяченко и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 150-155 сантиметров, волосы темно-русые, длиной более 10 сантиметров. Глаза тёмные.

Подросток был одет в чёрную вязаную шапку с надписью «SUPREME», куртку цвета хаки, брюки и кроссовки синего цвета. С собой у ребенка был чёрный рюкзак с изображением льва.

Поисково-спасательный отряд «Амур» просит сообщить всех, кому что-либо известно о местонахождении Леонида, по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-91-4618-36-37 – волонтёры,102 – полиция.