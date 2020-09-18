Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:10 0

В Благовещенске пропал 13-летний ребенок

В Благовещенске пропал 13-летний ребенок
Фото: @psoamur

В четверг, 17 сентября, примерно в 07:40 Леонид Плотников вышел из дома на улице Дьяченко и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 150-155 сантиметров, волосы темно-русые, длиной более 10 сантиметров. Глаза тёмные.

Подросток был одет в чёрную вязаную шапку с надписью «SUPREME», куртку цвета хаки, брюки и кроссовки синего цвета. С собой у ребенка был чёрный рюкзак с изображением льва.

Поисково-спасательный отряд «Амур» просит сообщить всех, кому что-либо известно о местонахождении Леонида, по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-91-4618-36-37 волонтёры,102 – полиция.

Просмотров всего: 1346

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Шимановском районе иномарка столкнулась с фурой: погиб человек (видео)
В России и мире

Европарламент требует усилить санкции против России из-за ситуации с Навальным
Происшествия 2

В Тындинском районе за кражу медного кабеля задержали амурчанина
В России и мире 1

Россия не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении президентского самолета под Смоленском
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь