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18сентября
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сегодня, 13:45 3

Амурских бизнесменов лучше всех поддержали во время пандемии

Амурских бизнесменов лучше всех поддержали во время пандемии
Фото: pixabay.com

Приамурье вошло в топ-10 регионов по объемам региональной поддержки бизнеса в условиях пандемии. Исследование подготовил Центр налоговой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.

В развернутом анализе Центра говорится, что всего в России для поддержки предпринимателей разработали более 800 механизмов.

– Объем этих мер, безусловно, зависит от состояния регионального бюджета. При этом разнообразные меры предложили не только бюджетно обеспеченные регионы – Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, но и проводники активной налогово-бюджетной политики, например, Амурская область, – отметил глава Центра налоговой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Кирилл Никитин.

В Приамурье ввели 16 видов поддержки для бизнеса. Два региональных пакета мер включили в себя налоговые льготы, отсрочку арендной платы, займы для бизнеса на льготных условиях под 1 % и другие.

Также предприниматели получили и прямую финансовую помощь, на которую из областного бюджета выделили 175 миллионов рублей. В минэкономразвития Приамурья отмечают, что заявление на денежную выплату ещё можно подать до конца сентября. На помощь в размере от 150 до 500 тысяч рублей могут рассчитывать предприниматели пяти сфер, признанных наиболее пострадавшими во время пандемии – это общепит, физкультура и спорт, культура и досуг, гостиничный бизнес и туристические услуги. Документы принимают в муниципальных администрациях.

Прорабатываются и новые меры поддержки бизнеса: предложения, касающиеся налоговых льгот и поддержки самозанятых, уже направлены в областное заксобрание.

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#бизнес

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Комментарии
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  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    2 часа назад

    У автора нос как у Пиноккио растет...

  • Abrvalg

    Abrvalg
    1 час назад

    Такая мощная поддержка, что чуть единственный кинотеатр в Свободном не закрыли. "Вы там держитесь. Всего хорошего, здоровья там..."

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Спасибо партии родной!!!

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