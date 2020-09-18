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18сентября
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сегодня, 13:00 0

В квартиры благовещенцев возвращается горячая вода

В квартиры благовещенцев возвращается горячая вода
Фото: пресс-служба АО «ДГК»

Благовещенская ТЭЦ завершила гидравлические испытания. По итогам проверки, порывов на тепловых магистралях не обнаружено, сообщает пресс-служба АО «ДГК».

Осенние гидравлические испытания проверили на прочность магистральные тепловые сети БТЭЦ Центрального района №1 и №3, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали «Тепличного». В первый день специалисты отключили распределительные сети по всему городу, а на следующий день энергетики произвели опрессовку магистральных тепловых сетей, повысив давление в трубах на четверть от нормативного.

Испытания показали, что ремонт выполнен качественно. Было выявлено несколько незначительных дефектов, которые рабочие ТЭЦ сразу же устранили. Кроме этого, внутри станции энергетики выполнили комплекс работ, которые можно осуществить только при полной остановке теплосетей.

Сегодня энергетики приступили к заполнению тепловых сетей. К 20:00 горячая вода должна появиться во всех домах. Если у горожан будет отсутствовать горячее водоснабжение, то следует обратиться в свою управляющую компанию.

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#ЖКХ

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