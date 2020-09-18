На железнодорожном разъезде БАМа построили новую дорогу

Открыто движение по новому разъезду Иванокит на перегоне Усколь — Вельбеткан линии Хани — Тында. Это самый западный разъезд ДВЖД, который построили в рамках развития Восточного полигона. Спустя 35 лет строители снова вернулись на этот же участок, чтобы открыть движение по второму пути.

Иванокит построен на 1888-1891 км БАМа. Он увеличит пропускную способность на однопутном участке между разделительными пунктами Усколь и Вельбеткан. В годы строительства Байкало-Амурской магистрали механизаторы отсыпали здесь насыпь под двухпутную железную дорогу. Тогда был проложен только один путь.⠀



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Одной из главных сложностей строительства Иванокита была его отдаленность от крупных станций, отсутствие автомобильной связи с Тындой. Материалы сюда завозились только по железной дороге.⠀



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— Это типовой разъезд продольного типа. Его длина 2,5 километра. Схема разъезда позволяет принимать длинносоставные поезда, — пишет газета «БАМ» со ссылкой на руководителя проекта БСМ Дмитрий Руденко. — Здесь полностью модернизирована действующая инфраструктура. Построено три водопропускные трубы, разнесена двухцепная линия ВЛ-35/10 на одноцепные ВЛ-35 и ВЛ-10. Для этого были установлены 117 металлических опор. В электрическую централизацию включено 12 новых светофоров. Самым ответственным и сложным является момент переключения построенного разъезда к действующей системе СЦБ. Во время технологического «окна» десятки специалистов работали над тем, чтобы Иванокит засветился на карте железных дорог России. Здесь одновременно работали механизаторы, путейцы, связисты, энергетики, инженеры по настройке нового оборудования микропроцессорной централизации. Иванокит, как и все новые разъезды на БАМе, управляется с помощью компьютера.⠀



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