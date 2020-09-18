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18сентября
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сегодня, 12:58 0

Два Свободненца вывезли знакомого на кладбище и заставили копать землю руками

Два Свободненца вывезли знакомого на кладбище и заставили копать землю руками
Фото: zp.vgorode.ua

Двух жителей Свободного признали виновными в похищении человека. В феврале они ночью приехали к своему знакомому для выяснения отношений. Все трое вышли на улицу, один из злоумышленников пнул мужчину ногой. Затем его схватили, положили в багажник автомобиля и отвезли на кладбище. Там избили своего и заставили его копать землю руками.

Пытаясь сохранить свою жизнь, амурчанин предложил заплатить своим обидчикам по 30 тысяч рублей каждому. Они согласились, вновь погрузили потерпевшего в багажник и поехали за деньгами. Однако по дороге машину остановили сотрудники ДПС. Они услышали стук из багажника и освободили потерпевшего.

Установлено, что один из похитителей ранее уже нарушал закон — он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд назначил одному из мужчин 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также лишил водительских прав на 3 года. Второй злоумышленник проведёт в исправительной колонии строгого режима 4 года.

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#криминал #суды

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