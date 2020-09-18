Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 0

Российские дипломаты требуют от США объяснений по поводу репортажа NBC

Российские дипломаты требуют от США объяснений по поводу репортажа NBC
Фото: pixabay.com

Посольство РФ в США потребует от американской администрации объяснений в том случае, если сообщение телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами подрывной деятельности Украины в Крыму является правдой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российскую дипмиссия.

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность «украинских подразделений в Крыму», а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.

«Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических атак против крымчан», - говорится в распространенном посольством заявлении.

В нем говорится: «Заявления, прозвучавшие в сообщении NBC News о поддержке США «украинских подразделений, борющихся с российскими силами в Крыму», были восприняты посольством с глубокой обеспокоенностью. Говоря иначе, неназванные официальные лица США говорят, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае, они говорят конкретно о России».

Просмотров всего: 60

#политика #США

распечатать


В России и мире

Европарламент требует усилить санкции против России из-за ситуации с Навальным
В России и мире 1

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Власть 6

Станислав Мелюков вступил в должность главы Белогорска
В России и мире 1

Россия не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении президентского самолета под Смоленском
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь