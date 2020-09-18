Российские дипломаты требуют от США объяснений по поводу репортажа NBC

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность «украинских подразделений в Крыму», а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.

«Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических атак против крымчан», - говорится в распространенном посольством заявлении.

В нем говорится: «Заявления, прозвучавшие в сообщении NBC News о поддержке США «украинских подразделений, борющихся с российскими силами в Крыму», были восприняты посольством с глубокой обеспокоенностью. Говоря иначе, неназванные официальные лица США говорят, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае, они говорят конкретно о России».