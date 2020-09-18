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18сентября
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сегодня, 13:20 1

В Приамурье поставят спектакли по материалам архивов Великой Отечественной войны

В Приамурье поставят спектакли по материалам архивов Великой Отечественной войны
Фото: @minobramur

Выпускница школы из Урушы Дарья Любочникова со своим проектом «Театр подвигов» стала победителем всероссийского конкурса проектов «Моя страна – моя Россия». На реализацию своей идеи Дарья получила грант от Росмолодежи. В 2021 году проект воплотится в жизнь – участники «Театра подвигов» поставят театральные постановки о Великой Отечественной войне и её героях по архивным материалам.

Всего гранты Федерального агентства по делам молодежи получили 11 конкурсантов, сообщили в пресс-службе областного минобра.

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#конкурсы

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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Умница

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