В Приамурье поставят спектакли по материалам архивов Великой Отечественной войны

Выпускница школы из Урушы Дарья Любочникова со своим проектом «Театр подвигов» стала победителем всероссийского конкурса проектов «Моя страна – моя Россия». На реализацию своей идеи Дарья получила грант от Росмолодежи. В 2021 году проект воплотится в жизнь – участники «Театра подвигов» поставят театральные постановки о Великой Отечественной войне и её героях по архивным материалам.

Всего гранты Федерального агентства по делам молодежи получили 11 конкурсантов, сообщили в пресс-службе областного минобра.

Просмотров всего: 318

#конкурсы

распечатать

sirotova