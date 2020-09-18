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18сентября
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сегодня, 11:40 0

В Приамурье запаслись горючим почти на весь отопительный период

В Приамурье запаслись горючим почти на весь отопительный период

К 17 сентября в Приамурье отопительный сезон начался в 44 населённых пунктах. В Тындинском, Селемджинском, Зейском и Сковородинском районах. А также в самой Тынде. Топливом запаслись на 97%.

— К 1 октября Амурская область по созданию нормативного запаса топлива для прохождения отопительного периода 2020-2021 годов будет готова на 100%, — заверил министр ЖКХ Алексей Тарасов.

Кроме того, областное министерство жилищно-коммунального хозяйства опубликовало данные о фактическом запасе топлива по наименованиям на 17 число:

Уголь: план – 489,2 тысячи тонн, факт – 480,3 тысячи тонн или 98 %;

Мазут: план – 9,4 тысячи тонн, факт – 4,9 тысячи тонн или 53 %;

Дрова: план – 3,2 тысячи тонн, факт – 3,6 тысяч тонн или 113 %.

В целом выдерживается и график поставок. Так его исполнение по дровам составило 200%, по углю 87% и 72% по мазуту.

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#ЖКХ

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