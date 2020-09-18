В Приамурье запаслись горючим почти на весь отопительный период

К 17 сентября в Приамурье отопительный сезон начался в 44 населённых пунктах. В Тындинском, Селемджинском, Зейском и Сковородинском районах. А также в самой Тынде. Топливом запаслись на 97%.

— К 1 октября Амурская область по созданию нормативного запаса топлива для прохождения отопительного периода 2020-2021 годов будет готова на 100%, — заверил министр ЖКХ Алексей Тарасов. Кроме того, областное министерство жилищно-коммунального хозяйства опубликовало данные о фактическом запасе топлива по наименованиям на 17 число: Уголь: план – 489,2 тысячи тонн, факт – 480,3 тысячи тонн или 98 %; Мазут: план – 9,4 тысячи тонн, факт – 4,9 тысячи тонн или 53 %; Дрова: план – 3,2 тысячи тонн, факт – 3,6 тысяч тонн или 113 %. В целом выдерживается и график поставок. Так его исполнение по дровам составило 200%, по углю 87% и 72% по мазуту.

Просмотров всего: 101

#ЖКХ

распечатать

Sirotov