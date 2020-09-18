В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Это приведет к дополнительным налоговым поступлениям в размере 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда в 2022 году, 68,5 миллиарда в 2023 году. При этом средства уже зарезервировали при формировании проекта федерального бюджета на эти годы по госпрограмме «Развитие здравоохранения», отмечает правительство.

«Налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 8 июля 2020 г. Пр-1081 направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями», — сообщает кабинет министров.

Президент Владимир Путин предложил с 1 января следующего года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13 процентов до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направлять на лечение детей.

Инициативу главы государства прокомментировали в партии «Справедливая Россия». По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова, фракция поддерживает идею Путина.

— Мы считаем это решение первым шагом на пути к введению в России прогрессивной шкалы подоходного налога. Мы считаем, что богатые должны отдавать государству больше, чем бедные. Это справедливо и это общемировая практика, — заявил депутат в беседе с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что прогрессивная шкала налогообложения действует, в частности, в государствах Евросоюза. В России уже был подобный опыт: прогрессивную шкалу использовали с 1992 по 2000 год, а ставки варьировались от 12 до 60 процентов, напомнил Ремезков. Плоскую 13-процентную шкалу внедрили в 2001 году для повышения уровня сбора налогов, заключил депутат.