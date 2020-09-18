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18сентября
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сегодня, 11:34 2

В Амурскую область возвращаются спортивные состязания

В Амурскую область возвращаются спортивные состязания
Фото: pixabay.com

Соревнования на территории Амурской области разрешат проводить с 21 сентября. Организаторы, при этом, обязаны соблюдать все требования регламента, подписанного российским Роспотребнадзором и министерством спорта.

По этому регламенту, связанному со сложной эпидемиологической обстановкой, на соревнования запрещено приглашать зрителей. Необходимо также ежедневно дезинфицировать спортивный зал и оборудование. Все организаторы и судьи соревнований должны обрабатывать руки антисептиком и быть в масках. Участники обязаны предоставить стандартную справку от врача, справку об отсутствии COVID-19 предоставлять нужно только по требованию Роспотребнадзора.

– Все соревнования в нашей области организовывает та или иная спортивная федерация. Если её представители готовы обеспечить необходимые требования, значит, соревнования проводить можно. Подробнее с регламентом можно ознакомиться на сайте областного министерства физической культуры и спорта, – рассказал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Ближайшие соревнования, которые проведут в области – это состязания по футболу между Тамбовским и Ивановским районом, они пройдут в рамках открытия нового стадиона в Ивановке 26 сентября. Даты всероссийских соревнований «Оранжевый мяч», «Кросс наций» и других пока не определены. Часть всероссийских соревнований в этом году отменили или перенесли на 2021 год.

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#спорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    36 минут назад

    Странные у нас руководители...

    В автобусе, как селёдки, можно, в кабаки, торговые центры можно, а на стадион или в театр никак нельзя!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    20 минут назад

    профессиональный клуб Амур возродят?

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