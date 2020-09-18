Первая меховая выставка пройдёт в Благовещенске

Когда хочется чего-то теплого и интересного, почему бы не прикупить одну из норковых шубок от «Кировской меховой фабрики». Производитель порадует не только высоким качеством товара и шикарным выбором, но и привлекательной стоимостью.

24 – 26 июля ТЦ "Большой Хуафу" (ул. Красноармейская, 102)

Для любимых покупателей предусмотрены летние скидки до 30 % по промокоду с официального сайта .Мастера фабрики предлагают на выбор модели из разных коллекций и всевозможных оттенков.

Норка хорошо поддается селекции, поэтому не стоит удивляться, что многие оттенки самые что ни на есть естественные, а не после процесса окрашивания. Основными оттеночными группами норковых шкурок принято считать:

• белая или светло-бежевая оттеночная гамма. К такой группе можно отнести и снежно-белую норку, и норку оттенков «колотый лед»;

• перламутровая или жемчужная;

• лавандовая;

• фиалковая с голубым отливом;

• цветовые нюансы гвоздики;

• махагоновая или многообразие тонов от красноватого до коричневого;

• темно-коричневая или с максимальным насыщением цвета с точки зрения бордо;

• сапфировая или нюансирование серо-голубого;

• голубая гамма или растяжка от светло-серого до темно-серого;

• пастельная – это от светло-коричневого до темно-коричневого;

• пудровая или нюансы розового;

• черная с многообразием от мокрого асфальта до оттенка сырой нефти.

Особый вид норкового меха – это оттеночная группа с пометкой «бархат». Мех характеризуется высокой плотностью как подпушка, так и остевого слоя, при этом он самый короткий из всех существующих. Такой вариант по тактильным ощущениям действительно напоминает бархат.

Шубки из такого вида норкового меха привлекают внимание насыщенным цветом, приглушенным блеском и приятной необычной фактурой. В коллекциях Кировской меховой фабрики можно найти модели с пометкой «блек вельвет» (черный бархат) и блю ирис вельвет (сине-фиолетовый бархат).

Индивидуальный пошив

Фабрика принимает заказы на индивидуальный пошив . Шубка будет изготовлена по меркам заказчика в течение 2–3 недель.

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