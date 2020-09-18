Вчера в областной столице выпало 55% месячной нормы осадков

Несмотря на то, что сильные и умеренные дожди прошли вчера по всей области южнее Шимановска, сильнее всего намочило именно Благовещенск. Если по югу области 16 сентября выпало от 12 до 35 миллиметров осадков, в областной столице выпало 40 миллиметров.

Итоговые цифры месяца называть пока рано – до конца месяца остается больше десяти дней, а дожди еще ожидаются. Однако, синоптики уверены, что лидерство по количеству осадков в этом месяце все-таки останется за Благовещенском, а сентябрь-2020 уже вошел в тройку самых «мокрых» с начала 2000-х годов.