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18сентября
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сегодня, 11:19 0

Вчера в областной столице выпало 55% месячной нормы осадков

Вчера в областной столице выпало 55% месячной нормы осадков
Фото: pixabay.com

Как сообщает Амурский гидрометцентр, 16 сентября в областной столице выпало 55% от сентябрьской нормы осадков. При этом в первые дни месяца уже выпадала сентябрьская норма дождя.

Несмотря на то, что сильные и умеренные дожди прошли вчера по всей области южнее Шимановска, сильнее всего намочило именно Благовещенск. Если по югу области 16 сентября выпало от 12 до 35 миллиметров осадков, в областной столице выпало 40 миллиметров.

Итоговые цифры месяца называть пока рано – до конца месяца остается больше десяти дней, а дожди еще ожидаются. Однако, синоптики уверены, что лидерство по количеству осадков в этом месяце все-таки останется за Благовещенском, а сентябрь-2020 уже вошел в тройку самых «мокрых» с начала 2000-х годов.

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#погода

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