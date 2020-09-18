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18сентября
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сегодня, 13:48 1

Интервью с актером Максимом Блиновым

Интервью с актером Максимом Блиновым

Фестиваль «Золотая маска» не просто представляет в регионах, далеких от столицы, спектакли самого высокого уровня, но и знакомит нас с молодыми артистами, очень достойными и много уже сделавшими в искусстве.

Наш следующий собеседник создал спектакль, который собрал целый букет наград на различных фестивалях и был представлен в нескольких номинациях на «Золотую маску». А ведь это – моноспектакль – один из самых сложных театральных жанров, когда только артист должен удерживать внимание зала. И, судя по успеху спектакля, у артиста это получается. Наш гость – актер театра «Мастерская» из Санкт-Петербурга Максим Блинов.

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#Фестиваль «Золотая маска» #Видео: Интервью

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Чтобы стать великим актёром, нужно пройти через "Амурскую осень"...

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