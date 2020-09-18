Ветеран Великой Отечественной войны стал почётным жителем Шимановска

В четверг, 17 сентября, ветеран Великой Отечественной войны Пётр Трифонов стал почётным гражданином Шимановска. Удостоверение и ленту ему вручили глава города и председатель Совета ветеранов.

Такое почётное звание ветеран Пётр Иванович получил за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и в честь 75-летия Победы. Он постоянно встречается с учащимися школ, воспитанниками патриотических клубов города, служащими ПЧ-9. Рассказывает о войне и о том, как тогда жила страна.

Петр Трифонов с 1943 года служил в действующей армии. Среди его наград есть такие, как орден Отечественной войны второй степени, медаль «За победу над Японией» и четыре юбилейные медали.