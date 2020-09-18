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18сентября
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сегодня, 11:15 0

Скорая Благовещенска получит новые автомобили

Скорая Благовещенска получит новые автомобили
Фото: pixabay.com

Глава амурского минздрава вместе со своим заместителем Натальей Газдановой и главным врачом станции скорой медицинской помощи Дмитрием Островским встретились с сотрудниками учреждения.

На встрече обсудили обеспеченность средствами индивидуальной защиты, кадровый вопрос и другие проблемы в коллективе.

— Благовещенская станция скорой помощи получит дополнительно три новых автомобиля. В медучреждении и дальше будут обновлять автопарк — губернатор области поддержал это решение. Кроме этого, запланирован ремонт гаража для этих машин, — рассказала и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Нужды в средствах индивидуальной защиты медики не испытывают, их на станции скорой помощи достаточно, сообщает портал правительства области. Ещё один вопрос, который обсудили на встрече, — укомплектованность станции кадрами. Поговорили и о проблемах внутри самого коллектива.

— Коллектив должен быть сплочённым. Если есть ошибки — приходите, будем разбираться. Руководство скорой помощи готово к диалогу. Мы услышим проблемы, с которыми вы к нам придёте, будем решать, — отметил Дмитрий Островский.

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#здоровье

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