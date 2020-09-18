Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевскую премию из-за пандемии

Премию им присудили «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Ig Nobel Prize — антипод Нобелевской премии, ее учредил американский журнал Annals of Improbable Research в 1991 году. Первоначально награды вручали «за исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены». Теперь формулировку скорректировали: считается, что премия вручается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — думать». Премия вручается ежегодно в Гарварде. В 2020 году имена победителе огласили в трансляции на сайте improbable.com.

Президенты и премьеры, получившие Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование»:

президент Белоруссии Александр Лукашенко;

президент Бразилии Жаир Болсонару;

премьер Великобритании Борис Джонсон;

премьер Индии Нарендра Моди;

президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор;

президент России Владимир Путин;

президент США Дональд Трамп;

президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ведущий особенно поздравил господина Лукашенко — в 2013 году ему присудили Шнобелевскую премию в номинации «Премия мира» за запрет публичных аплодисментов.

Премию в категории «Мир» дали правительствам Индии и Пакистана «за то, чтобы их дипломаты звонили в дверь друг друга по ночам и убегали». В категории «Менеджмент» победила группа осужденных в Китае за заказное убийство: задание передавалось по цепочке несколько раз, пока о нем не узнала жертва.