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18сентября
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сегодня, 11:29 2

Заключённым Приамурья не хватает мебели: прокуратура обязала исправительную колонию исправиться

Заключённым Приамурья не хватает мебели: прокуратура обязала исправительную колонию исправиться
Фото: @prokamur

Вчера, 17 сентября, прокурор области Руслан Медведев проверил исправительную колонию общего режима №8. Оказалось, что осуждённым не хватает вещей и мебели.

Во время проверки обнаружили, что не на всех объектах колонии есть пожароохранная сигнализация. Также заметили нарушения режимных требований и санитарно-эпидемиологических норм. Надзорный орган проверит, как руководство ИК устранило все найденные нарушения.

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#соцзащита

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    38 минут назад

    так пол стране не хватает-ау прокуратура ты где?

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    27 минут назад

    Они эту мебель ломают "назло" И сидят на кортонах.

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