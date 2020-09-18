Заключённым Приамурья не хватает мебели: прокуратура обязала исправительную колонию исправиться

Вчера, 17 сентября, прокурор области Руслан Медведев проверил исправительную колонию общего режима №8. Оказалось, что осуждённым не хватает вещей и мебели.

Во время проверки обнаружили, что не на всех объектах колонии есть пожароохранная сигнализация. Также заметили нарушения режимных требований и санитарно-эпидемиологических норм. Надзорный орган проверит, как руководство ИК устранило все найденные нарушения.