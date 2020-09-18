В Шимановском районе иномарка столкнулась с фурой: погиб человек (видео)

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

В четверг, 17 сентября, на федеральной трассе «Амур» произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, авария произошла в 16:40 на федеральной трассе в Шимановском районе. Водитель автомобиля Nissan Bassara выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой Freightliner. В результате ДТП погиб водитель минивэна.

«На место происшествия выезжали спасатели пожарной части в составе четырех человек. Они отключили аккумулятор и деблокировали погибшего», опубликовано на сайте пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.