Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:51 0

В Шимановском районе иномарка столкнулась с фурой: погиб человек (видео)

В Шимановском районе иномарка столкнулась с фурой: погиб человек (видео)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

В четверг, 17 сентября, на федеральной трассе «Амур» произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, авария произошла в 16:40 на федеральной трассе в Шимановском районе. Водитель автомобиля Nissan Bassara выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой Freightliner. В результате ДТП погиб водитель минивэна.

«На место происшествия выезжали спасатели пожарной части в составе четырех человек. Они отключили аккумулятор и деблокировали погибшего», опубликовано на сайте пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.

Просмотров всего: 1600

#дороги #ДТП #МЧС #происшествия

распечатать


Общество

На железнодорожном разъезде БАМа построили новую дорогу

сегодня, 13:03
Общество

В Приамурье остаются подтопленными садовые участки
В России и мире

Европарламент требует усилить санкции против России из-за ситуации с Навальным
Общество 1

В Благовещенске ГСТК откачивает воду по заявкам жителей города
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь