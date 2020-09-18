В Приамурье остаются подтопленными садовые участки

Фото: pixabay.com

На сегодняшний день на территории Амурской области в трёх муниципальных образованиях остаются подтопленными 27 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги местного значения.

В области нет населённых пунктов без транспортного сообщения. За минувшие сутки один участок автомобильной дороги местного значения и два приусадебных участка освободились от воды.

Единая дежурная диспетчерская служба продолжает приём заявок на откачку воды. На местах проводится подворовой обход комиссиями администраций, ведётся постоянный мониторинг гидрологической обстановки в населенных пунктах.

Специалисты МЧС России по Амурской области круглосуточно контролируют обстановку в населённых пунктах. В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 57 человек и 27 единиц техники, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области.