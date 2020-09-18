Европарламент требует усилить санкции против России из-за ситуации с Навальным

Европарламент осуждает предполагаемую попытку убийства Навального, утверждая, что было применено запрещенное химическое оружие. Он «просит немедленно начать международное расследование (с участием ЕС, ООН, Совета Европы, их союзников и ОЗХО)».

ЕП «призывает российские власти в полной мере сотрудничать с ОЗХО для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных», а также «незамедлительно предоставить ОЗХО полную информацию о своей программе «Новичок».

Принятая резолюция относится к разряду «незаконодательных», носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.

В резолюции Навальный назван «ведущим российским оппозиционным политиком, юристом, блогером и активистом по борьбе с коррупцией», который, по мнению европейских депутатов, стал «одним из немногих эффективных лидеров российской оппозиции», «поскольку был задержан, арестован и осужден в попытках прекратить его политическую и общественную деятельность».

«Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию», - говорится в резолюции.

«Подавление социального инакомыслия усиливается безнаказанностью полиции и сил безопасности, а также нежеланием судов привлекать к ответственности настоящих виновных», - отмечается в документе.

В нем утверждается, что «политически мотивированные убийства и покушения на убийство, совершенные российскими спецслужбами, имеют прямое влияние на внутреннюю безопасность ЕС».

Главный призыв депутатов обращен к главам МИД стран Евросоюза, которые соберутся 21 сентября на заседание Совета ЕС. Министров иностранных дел призывают «как можно скорее разработать список сильных ограничительных мер в отношении России и усилить существующие санкции против России».

Европейские депутаты выступают за дальнейшее ужесточение санкций против российского государства при одновременном усилении сотрудничества с гражданским обществом.

Европарламент настоятельно призвал лидеров ЕС «внедрить такие механизмы санкций, которые позволили бы отыскивать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального».

Кроме того, Европарламент призвал Брюссель и правительства государств-членов «уделить первоочередное внимание утверждению и реализации в ближайшем будущем санкционного механизма союза в области прав человека по типу «списка Магнитского», который будет включать (физических) лиц и может предусматривать секторальные санкции, направленные против российского режима».

В свете «дела Навального» Европарламент ожидаемо подтвердил свою изначально негативную позицию в отношении завершения строительства газопровода «Северный поток 2», предлагая его остановить.

Европарламент рекомендовал правительствам «продолжать изолировать Россию на международных форумах» и «критически анализировать сотрудничество ЕС с Россией».

Он предложил «принять стратегию ЕС по поддержке российских диссидентов, неправительственных организаций и организаций гражданского общества, а также независимых СМИ», создать «дополнительные возможности для обучения молодых россиян в ЕС» и даже «содействовать открытию российского университета в изгнании в одном из государств-членов ЕС».

Депутаты призвали Еврокомиссию пересмотреть политику ЕС в отношении России, которая ныне основана на «пяти руководящих принципах», и разработать новую всеобъемлющую стратегию «будущих отношений с демократической Россией».

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charite с 22 августа. Он долгое время был в коме, но сейчас уже может вставать с постели.

Германия заявила, что в организме оппозиционера были найдены следы яда из группы «Новичок». Российская сторона сообщает, что при лечении на родине у Навального не было найдено признаков отравления, а обвинения ФРГ бездоказательны.

Ранее в четверг в инстаграме Навального появилось сообщение его соратников о том, что немецкая лаборатория нашла следы «Новичка» на бутылке с водой из томской гостиницы, где останавливался оппозиционер.