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18сентября
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Фотогалерея Амур.инфо: игривое «Яблоко раздора» на «Амурской осени»

Фотогалерея Амур.инфо: игривое «Яблоко раздора» на «Амурской осени»

Ещё один конкурсный спектакль XVIII фестиваля кино и театра показали жителям и гостям Благовещенска в четверг, 17 сентября. Историю о женском коварстве, любви и дружбе под названием «Яблоко раздора» поставила Ирина Лычагина, а главные роли сыграли Елена Бирюкова, Константин Соловьёв и Олег Штефанко.

Сегодня зрителям покажут два спектакля: «Кабы я была» и «Генри и Эллен».

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#Фестиваль «Амурская осень» #культура #отдых

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