В Зею в районе Амурского ГПЗ выпустили больше тысячи мальков

В реку Зея в районе Свободного выпустили 1 108 мальков сазана, выращенных специалистами Хабаровского филиала Тихоокеанского института рыбного хозяйства. Акцию организовала компания, которая временно эксплуатирует причал Амурского ГПЗ.

С 2016 года подобные акции проводятся каждую осень. Цель – восстановить водные биоресурсы в районе строительства газоперерабатывающего завода. За 4 года в Зею выпустили больше 60 тысяч молоди сазана, сообщают «Зейские огни».