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18сентября
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сегодня, 10:18 3

В Зею в районе Амурского ГПЗ выпустили больше тысячи мальков

В Зею в районе Амурского ГПЗ выпустили больше тысячи мальков
Фото: pixabay.com

В реку Зея в районе Свободного выпустили 1 108 мальков сазана, выращенных специалистами Хабаровского филиала Тихоокеанского института рыбного хозяйства. Акцию организовала компания, которая временно эксплуатирует причал Амурского ГПЗ.

С 2016 года подобные акции проводятся каждую осень. Цель – восстановить водные биоресурсы в районе строительства газоперерабатывающего завода. За 4 года в Зею выпустили больше 60 тысяч молоди сазана, сообщают «Зейские огни».

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#природа #экология

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Комментарии
Показать все (3)
  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Как мёртвом припарка

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    надыть сети гатовить

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Гастарбайтеров завозить больше нужно

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