В Прогрессе молодой человек готовил наркотики на съёмной квартире

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В посёлке Прогресс полицейские обнаружили и изъяли у молодого человека около 600 граммов марихуаны.

Местные жители сообщили в полицию о том, что из квартиры жилого дома постоянно идёт запах растворителя. Оперативный дежурный передал информацию коллегам для проверки.

Полицейские обнаружили на месте растительную массу, похожую на коноплю. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является каннабисом. Марихуана принадлежала 20-летнему амурчанину, который снимал квартиру.

По факту незаконного оборота наркотиков возбудили уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает УМВД России по Амурской области.