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18сентября
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сегодня, 09:22 1

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Фото: professionali.ru

Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей, а также усилить границу с Украиной, заявил в четверг глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь», проходящем в столичном культурно-спортивном комплексе «Минск-арена», сообщает ТАСС.

Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязать «горячую войну».

— Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что был вынужден вместе с российским президентом и министром обороны отстроить защиту Союзного государства. Президент Белоруссии рассказал, что были активизированы планировавшиеся ранее военные учения, которые сейчас проводятся на западе республики. Лукашенко сообщил, что учения «Славянское братство – 2020» в связи с острой ситуацией будут проходить в два этапа.

Он добавил, что не хотел бы, чтобы в его стране велась война.

— Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых продвинутых патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины — остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне, — сказал он.

Глава государства также обратился к женщинам в зале.

— Вы вернетесь домой. Скажите дома о том, что происходит на самом деле, — призвал президент. По словам Лукашенко, сейчас решается вопрос Белоруссии, России и, возможно, всей Европы. «Нельзя довести до горячей войны», — подчеркнул он.

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#политика

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Комментарии
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    2 часа назад

    Какая мерзкая рожа. Да и сам он, хавно, а не президент. Такой же, как путин.

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