В Приамурье фельдшерско-акушерские пункты строят под видеонаблюдением

В 26 населённых пунктах Амурской области появятся новые ФАПы. За строительством 15 площадок круглосуточно следят камеры видеонаблюдения.

Строительство новых пунктов проходит в рамках программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели выделили более 300 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областного минтранса.

На 22 участках уже полностью забили сваи, а на 23 пробурили скважины. Металлоконструкции готовы на 15 площадках, септики — на 14. В селе Коболдо Селемджинского района ФАПы уже готовы на 71 %. На втором месте – села Игнатьево Благовещенского района и Умлекан Зейского района. Строительство ФАПа в Малой Сазанке Свободненского района также завершится в скором времени.