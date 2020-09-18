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18сентября
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сегодня, 09:19 1

У амурчанки из гаража похитили газонокосилку

У амурчанки из гаража похитили газонокосилку
Фото: 28.мвд.рф

У жительницы села Козьмодемьяновка Тамбовского района из гаража похитили газонокосилку. Амурчанка сообщила о пропаже в дежурную часть отдела полиции.

Полицейские прибыли на место происшествия, опросили возможных свидетелей и выяснили, что в момент совершения преступления на территории усадьбы находился ранее судимый местный житель.

37-летний амурчанин пришёл в гости к своему знакомому. Но хозяев не оказалось дома. Дверь гаража была не заперта, мужчина зашёл внутрь и осмотревшись, решил похитить бензиновый триммер.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Газонокосилка возвращена владелице. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает МВД России по Амурской области.

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#криминал

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    6 минут назад

    может парень хотел просто у себя покосить)))

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