У амурчанки из гаража похитили газонокосилку

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У жительницы села Козьмодемьяновка Тамбовского района из гаража похитили газонокосилку. Амурчанка сообщила о пропаже в дежурную часть отдела полиции.

Полицейские прибыли на место происшествия, опросили возможных свидетелей и выяснили, что в момент совершения преступления на территории усадьбы находился ранее судимый местный житель.

37-летний амурчанин пришёл в гости к своему знакомому. Но хозяев не оказалось дома. Дверь гаража была не заперта, мужчина зашёл внутрь и осмотревшись, решил похитить бензиновый триммер.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Газонокосилка возвращена владелице. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает МВД России по Амурской области.