Выбор читателей за 17 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 17 сентября.

В одном из городских пабликов, посвящённых происшествиям в Благовещенске, появилась информация о сбитом пешеходе.

Блогер из Таиланда Марина @samuiblog поделилась в своем Инстаграме впечатлениями от недавней поездки на Пхукет путешественника Сергея Коновалова.

В Гидрометцентре России в ближайшее время прогнозируют аномально теплую погоду для жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области.

На перекрёстке улиц Зейской и Артиллерийской сегодня просел асфальт. Провал образовался как на проезжей части, так и на тротуаре, вымощенном плиткой. Фото свежего провала опубликовал один из городских пабликов. «Перекрёсток Артиллерийской – Зейской. Вчера как попало заасфальтировали. Сегодня просел грунт вместе с тротуарной плиткой», пишут авторы поста.