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18сентября
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Выбор читателей за 17 сентября

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Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 17 сентября.

В Благовещенске прямо на проезжей части скончалась пожилая горожанка

В одном из городских пабликов, посвящённых происшествиям в Благовещенске, появилась информация о сбитом пешеходе.

Как после нашествия зомби: блогер рассказал, как выглядит Пхукет без туристов

Блогер из Таиланда Марина @samuiblog поделилась в своем Инстаграме впечатлениями от недавней поездки на Пхукет путешественника Сергея Коновалова.

Аномальное тепло придет в Амурскую область после циклона

В Гидрометцентре России в ближайшее время прогнозируют аномально теплую погоду для жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области.

В Благовещенске на перекрестке улиц Артиллерийской и Зейской просел асфальт

На перекрёстке улиц Зейской и Артиллерийской сегодня просел асфальт. Провал образовался как на проезжей части, так и на тротуаре, вымощенном плиткой. Фото свежего провала опубликовал один из городских пабликов. «Перекрёсток Артиллерийской – Зейской. Вчера как попало заасфальтировали. Сегодня просел грунт вместе с тротуарной плиткой», пишут авторы поста.

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#Обзор #интернет #СМИ

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