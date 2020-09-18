Выбор читателей за 17 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 17 сентября.
В Благовещенске прямо на проезжей части скончалась пожилая горожанка
В одном из городских пабликов, посвящённых происшествиям в Благовещенске, появилась информация о сбитом пешеходе.
Как после нашествия зомби: блогер рассказал, как выглядит Пхукет без туристов
Блогер из Таиланда Марина @samuiblog поделилась в своем Инстаграме впечатлениями от недавней поездки на Пхукет путешественника Сергея Коновалова.
Аномальное тепло придет в Амурскую область после циклона
В Гидрометцентре России в ближайшее время прогнозируют аномально теплую погоду для жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области.
В Благовещенске на перекрестке улиц Артиллерийской и Зейской просел асфальт
На перекрёстке улиц Зейской и Артиллерийской сегодня просел асфальт. Провал образовался как на проезжей части, так и на тротуаре, вымощенном плиткой. Фото свежего провала опубликовал один из городских пабликов. «Перекрёсток Артиллерийской – Зейской. Вчера как попало заасфальтировали. Сегодня просел грунт вместе с тротуарной плиткой», пишут авторы поста.
Просмотров всего: 7