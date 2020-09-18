Гороскоп 18 сентября: Львов ожидают мелкие недоразумения, а Скорпионам не стоит ждать помощи от близких

Восход Солнца: 06:10

Заход Солнца: 18:37

Солнце в Деве.

Овен. День благоприятен для завершения дел и перспективного планирования. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Длительные поездки и путешествия и отдых на лоне природы в обществе близких людей снимут нервную усталость. Звёзды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. В этот день женщины-Овны смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности.

Телец. Звёзды не исключают появления на вашем пути серьёзных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами, предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. День пройдёт под знаком мудрости, незыблемости, справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Следует жертвовать, советовать и прислушиваться к советам.

Близнецы. Активный, напряжённый день. Вероятно, сегодня обстоятельства или происки недругов заставят вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Несмотря на все перипетии и сложности, постарайтесь сохранять спокойствие. Возможность конфликтов с окружающими или проблем со здоровьем очень велика. Трезвая оценка текущих событий позволит избежать ошибок и просчетов.

Рак. Важно заниматься работой, своим финансовым благополучием. Сегодня вы, сами не подозревая, найдете для себя очень прибыльное дело. Вы склонны вести себя дерзко и даже вызывающе, в любых обстоятельствах говорить то, что думаете, и поступать так, как считаете нужным.

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Лев. В многолюдных местах возрастает риск встретить какого-нибудь человека, который на ровном месте испортит вам настроение. Низкий жизненный потенциал может повлиять на вашу работоспособность и умение принимать верные решения. Не исключены мелкие недоразумения, поэтому необходимо спланировать распорядок дня заранее. Вторая половина дня благоприятна для покупок, приобретений, накопления имущества, вкладывание денег.

Дева. Основную часть времени вы будете заниматься решением некоторых семейных и домашних вопросов. День благоприятный для контактов и общения с партнёром, для активного отдыха и развлечений. Возможны новые встречи, неожиданные знакомства. Интимная жизнь вновь начинает вас радовать: с этого дня вас будет переполнять чувство нежности и любви. Слушайте голос своего сердца и поступайте так, как оно вам подсказывает.

Весы. Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями — в любви, в творчестве, в работе вас ждёт успех. Однако определите границы своих возможностей, не ставьте перед собой глобальных задач, не принимайте желаемое за действительное, иначе удача обернётся поражением. Сегодня вероятны серьёзные перемены в личной жизни, как положительные, так и отрицательные.

Скорпион. Неблагоприятный день, связанный с обманами, неверной информацией, кознями недоброжелателей. Воздержитесь от ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности. Не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких — все делайте сами. Возможно столкновение с ханжеством, грубостью или обманом.

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Стрелец. Кто-то из вашего окружения наивно считает вас тихим и кротким человеком, покажите ему, что за себя вы готовы постоять всегда. Звезды предупреждают о значительных переменах в жизни, которые могут иметь как положительный, так и отрицательный знак. Возможно, вам удастся достичь задуманного или, наоборот, все ваши надежды и усилия прошлого времени окажутся безрезультатными.

Козерог. Вас ожидает спокойный трудовой день. Многие Козероги окажутся в роли пассивных наблюдателей, упустив инициативу из своих рук. Спокойное миросозерцание и обострённая интуиция помогут правильно оценить даже самые сложные ситуации. Многим Козерогам даже удастся легко и деликатно взять свою долю жизненных благ.

Водолей. Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок - неблагоприятное сочетание планет может привести к серьезным финансовым потерям. Остерегайтесь простуды, она, как никогда близко подкралась к вам, и если не выставить против нее мощного «щита», то вы к вечеру можете свалиться с температурой.

Рыбы. Благоприятный день для знакомств, посещения новых мест и путешествий. Вам необходим отдых и смена обстановки. Многие Рыбы завяжут интересные знакомства. Всплеск эмоций, открытость миру и детская радость сделают женщин-Рыб более привлекательными. Усилится интуиция и дар предвидения, возрастет способность заглянуть в будущее, понять душу спутника жизни и материализовать свои творческие порывы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев