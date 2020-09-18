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18сентября
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сегодня, 08:30 0

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 18 сентября

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 18 сентября

18-ый фестиваль театра и кино «Амурская осень» в самом разгаре. Рассказываем, что сегодня будет проходить в Благовещенске в рамках фестиваля.

Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», Мир Кино – Премиум, 16:00, 16:15)

- «Курчатов»

- «Рад тебя видеть»

- «Жертва»

- «Клуб вязания для мужчин за 40»

Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», Мир Кино - Премиум):

- 18:00, 18:15 - «Иваны, помнящие родство»

- 20:00, 20:15 - «Кроличья лапа»

Конкурсная программа антрепризных спектаклей

- Амурский областной театр драмы, 17:00 - «Кабы я была»

- ОКЦ, 19:00 - «Генри и Эллен»

Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.

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#Фестиваль «Амурская осень» #культура #отдых

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