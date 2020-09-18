Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 18 сентября

18-ый фестиваль театра и кино «Амурская осень» в самом разгаре. Рассказываем, что сегодня будет проходить в Благовещенске в рамках фестиваля.

Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», Мир Кино – Премиум, 16:00, 16:15) - «Курчатов» - «Рад тебя видеть» - «Жертва» - «Клуб вязания для мужчин за 40» Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», Мир Кино - Премиум): - 18:00, 18:15 - «Иваны, помнящие родство» - 20:00, 20:15 - «Кроличья лапа» Конкурсная программа антрепризных спектаклей - Амурский областной театр драмы, 17:00 - «Кабы я была» - ОКЦ, 19:00 - «Генри и Эллен» Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.

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#Фестиваль «Амурская осень» #культура #отдых

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