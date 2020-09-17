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17сентября
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сегодня, 19:36 0

Кремль не рассматривает возможность возобновления режима самоизоляции

Кремль не рассматривает возможность возобновления режима самоизоляции
Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 17 сентября, заявил, что в Кремле не рассматривают возможность усиления в стране карантинных мер на фоне коронавируса, пишут «Известия». Таким образом, в беседе с журналистами он опроверг слухи о том, что в связи с некоторыми прогнозами о росте динамики заболеваемости в стране могут усилить ограничения.

Песков подчеркнул, что регионы при контроле правительственного штаба заблаговременно мобилизовали ресурсы системы здравоохранения еще в ходе острой фазы распространения вируса в стране. В этой работе, как отметил Песков, еженедельно принимал участие российский лидер Владимир Путин.

— Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов (о карантине) в настоящее время нет, — сказал он.

14 сентября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах России наблюдается небольшой рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако в целом по стране ситуация стабильная. Министр пояснил, что рост числа заболевших связан «с возвращением из отпусков, повышением активности».

На следующий день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия по уровню заболеваемости на 100 тыс. человек занимает 40-е место в мире, а по уровню по уровню летальности ― 106-е место. Владимир Путин в этот же день назвал борьбу с коронавирусом в стране эффективной.

С начала эпидемии в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах, скончался 19 061 пациент, выздоровели 895 868 человек.

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#коронавирус #российская власть

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