Сергей Новожилов поставил прививку от гриппа во время «Амурской осени»

Президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов, а также другие участники фестиваля сделали прививки против гриппа.

Прививки знаменитостям ставили медики первой городской поликлиники. Перед тем, как сделать вакцинацию, всех участников фестиваля осмотрел врач.

Сергей Новожилов рассказал врачам и журналистам, что прививается от гриппа ежегодно, в 2014 году он также ставил вакцину от гриппа в Благовещенске.

– Вакцинация из года в год остается актуальной, но в этом сезоне ее важность возрастает в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, – отметил Сергей Владимирович.

О прививке Сергей Новожилов рассказал и в личном инстаграм-аккаунте, он опубликовал видео процесса со словами: «Благовещенск... как и обещал Ольге Петровне Кургановой – главному санитарному врачу Амурской области – сделал прививку от гриппа, что и всем советую».

Партнеры Российского Фестиваля кино и театра «Амурская осень»:

Торговая площадка амурских товаров ТУ.МАРКЕТ @tu.market . Выбирай и заказывай товары и услуги своего города онлайн: https://tu.market/ Быстро и удобно!

Магазин корейской косметики Keauty @keauty_blg – это более 70 брендов, зона с люксовым сегментом, mask bar (более 300 видов масок для лица), профессиональный подбор косметики с определением типа кожи и ее состояния, а также скидки, акции, подарки всем покупателям.

Специалисты Юридического центра Юлии Сухановой @suhanova_centre готовы оперативно оказать различную правовую помощь владельцам малого и среднего бизнеса, а так же физическим лицам помочь в решении любых правовых проблем.