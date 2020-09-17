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17сентября
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Сергей Новожилов поставил прививку от гриппа во время «Амурской осени»

Сергей Новожилов поставил прививку от гриппа во время «Амурской осени»
Фото: @minzdravamur

Президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов, а также другие участники фестиваля сделали прививки против гриппа.

Прививки знаменитостям ставили медики первой городской поликлиники. Перед тем, как сделать вакцинацию, всех участников фестиваля осмотрел врач.

Сергей Новожилов рассказал врачам и журналистам, что прививается от гриппа ежегодно, в 2014 году он также ставил вакцину от гриппа в Благовещенске.

– Вакцинация из года в год остается актуальной, но в этом сезоне ее важность возрастает в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, – отметил Сергей Владимирович.

О прививке Сергей Новожилов рассказал и в личном инстаграм-аккаунте, он опубликовал видео процесса со словами: «Благовещенск... как и обещал Ольге Петровне Кургановой – главному санитарному врачу Амурской области – сделал прививку от гриппа, что и всем советую».

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#Фестиваль «Амурская осень»

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Комментарии
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  • Сладкий бубалех

    Сладкий бубалех
    30 минут назад

    Несчитово. Пусть от ковида ставит.

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