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17сентября
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сегодня, 18:11 0

В Амурской области выявили 28 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили 28 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске зарегистрировано 17 заражений, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Зее и Свободном — по три новых случая, в Благовещенском и Ивановском районе — по два, в Шимановске — один.

Темп прироста за последние сутки составил 0,7%.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 895 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 493,01 на 100 тысяч населения.

2 563 человека выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 315 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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