Станислав Мелюков вступил в должность главы Белогорска

Фото: пресс-служба главы Белогорска

В четверг, 17 сентября, Станислав Мелюков, победивший на выборах главы Белогорска 13 сентября, официально вступил в должность. Мероприятие прошло в Центре культурного развития с участием губернатора Василия Орлова, председателя Законодательного собрания Амурской области Вячеслава Логинова, депутатами заксобрания. Согласно Уставу города присутствовали и депутаты Белогорского городского Совета, почетные граждане, руководители предприятий и организаций, общественность.

Вступление в должность – это обязательная процедура, прописанная в Уставе Белогорска. Начинается она с гимна России. Итоги выборов огласил председатель городского избиркома Леонид Логвиновский. Он вручил Станиславу Мелюкову удостоверение об избрании. Станислав Мелюков принёс присягу на Уставе города. Его внесли юнармейцы Белогорска.

— Вступая в должность главы города, клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Амурской области, законы Амурской области, Устав города Белогорска, — принес присягу Станислав Мелюков. — Клянусь уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический и конституционный строй, интересы жителей города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы города Белогорска.

С этого момента Станислав Мелюков вступил в должность главы города. Губернатор Василий Орлов поздравил его первым.

— Поздравляю с избранием в четвертый раз главой города Белогорска. Это действительно очень высокая оценка жителями, — отметил Василий Орлов. — Очень редко случается, что люди четыре раза подряд доверяют одному и тому же человеку управлять городом. Вы и ваша команда доказали, что способны справляться с задачами. Вместе с тем еще многое предстоит: газификация, развитие экономики города, территории опережающего развития. Можете быть уверены, что поддержка из области будет.

Василий Орлов вручил Станиславу Мелюкову книгу «Сто лучших мест в России», шуткой отметив, что был очень удивлен, не найдя в ней Белогорска. Губернатор выразил уверенность, что в скором времени город дополнит эту книгу.



С поздравления выступил председатель заксобрания Вячеслав Логинов.

— Вы и ваша команда действительно доказали, что способны решать любые задачи для города, – обратился он к Станиславу Мелюкову. – Я уверен, что те профессиональные навыки, управленческие качества и качественный подход к решению проблем жителей города будут способствовать решению очередных задач.

Вячеслав Логинов вручил главе Белогорска символы Амурской области – флаг и герб. Глава Белогорска Станислав Мелюков поблагодарил всех за поддержку, отметив, что администрация продолжит свою работу по развитию города.

— 12 проработанных лет прошли не зря, — отметил он. — Сравнивая, каким Белогорск был 12 лет назад и каким город стал сейчас, с уверенностью можно сказать: за Белогорск не стыдно. Но впереди еще очень много работы. Хочу обратить особое внимание на то, что без помощи правительства Амурской области, без личной помощи губернатора все то, что мы сделали, было бы невозможно. И я надеюсь, что все планы, которые белогорцы хотят, чтобы были реализованы, найдут поддержку в области, как и всегда. Я за это благодарен.

По поручению горсовета Белогорска и просьбе администрации города Станислав Мелюков передал губернатору области и председателю заксобрания краткий план развития Белогорска на 2020-2024 годы и попросил их всегда помнить о нем при распределении областных средств.