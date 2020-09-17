В Свободном мост сделают безопасным для школьников-пешеходов

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Жители улицы Прудовой пожаловались на состояние леерного ограждения на мосту перед объездной трассой — по дороге ездит много грузовых и легковых авто, а через мостик по узкому тротуару без ограждения ходят школьники.

Владимир Константинов выехал по обращению горожан, которое они оставили в редакции местного СМИ. Глава согласился с заявителем, что на мосту нужно принять дополнительные меры по обеспечению безопасного маршрута школьников до школы и обратно. Заместитель главы города по ЖКХ Александр Белоусов доложил о том, что уже объявлен аукцион на проведение ремонта сооружения. Его итоги подведут 23 сентября: подрядчику необходимо будет провести укладку нового покрытия, в том числе и тротуара, а также заменить леерное ограждение.





В качестве дополнительных мер по итогу встречи Владимир Константинов предложил сделать еще одно леерное ограждение, которое отсечет пешеходную дорожку от проезжей части, а также продумать варианты организации комфортного спуска с моста на улицу Прудовую. Срок исполнения данных поручений — 15 ноября текущего года, сообщает в своем Инстаграме пресс-служба главы города Свободного.