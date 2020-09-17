В России четвертый день увеличивается число заболевших короновирусом

Накануне сообщалось о 5670 новых пациентах. Общее число заболевших достигло 1 085 281.

Умерли за последние сутки 144 человека (накануне 132), общее число погибших достигло 19 061. Выздоровели 5754 человека (накануне 5809), за все время — 895 868.

Больше всего новых случаев заражения:

в Москве — 730 (всего 274 003),

в Санкт-Петербурге — 211 (40 099),

в Московской области — 177 (71 008),

в Ростовской области — 171 (19 533),

в Нижегородской области — 166 (30 274).

Самое большое число летальных исходов зафиксировано в Санкт-Петербурге — 24 пациента (всего 2725) и в Самарской области — 14 человек (159).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 230 тыс. человек. За последние сутки сделали 324 тыс. тестов на коронавирус, общее число исследований превысило 41,7 млн.

На первом месте по числу заболевших сейчас США (6,6 млн), на втором — Индия (5 млн), на третьем — Бразилия (4,4 млн). Россия занимает четвертое место (по числу умерших — 12-е), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. При этом число заболевших в мире продолжает расти.