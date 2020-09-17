Актриса Елена Борзова провела мастер-класс для благовещенских артистов
Актриса театра и кино Елена Борзова провела мастер-класс по сценической речи для творческой̆ студии «Театр +» Амурской областной филармонии. Занятия прошли в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень».
— Чтобы стать настоящим артистом, нужно уметь правильно дышать, а как следствие, говорить с нужной подачей. Нашим ребятам очень повезло! Большая удача поработать с таким профессионалом, — пишут артисты в Инстаграме филармонии.
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#Фестиваль «Амурская осень» #культура