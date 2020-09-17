В чеховской библиотеке Благовещенска можно будет не только читать, но и заниматься спортом

Фото: www.instagram.com/biblioteki_blag/

Спортивный комплекс установили в благовещенской библиотеке имени Чехова. Читатели смогут испытать спортивный уголок в деле, как только отменят режим ограничений на посещение.

— Благовещенский депутат, частый гость в «Чеховке», давно оценил модельные библиотечные инновации. Там для читателей есть много разных интересных занятий: студия 3D-моделирования, электронное пианино, VR-очки. У нас можно пить кофе и читать книги, слушать музыку, смотреть спортивные матчи, участвовать в квартирниках, посещать «Нескучные лекции» Анны Юрьевой, играть в настольные игры, учиться разным полезным штукам. Одним словом, проводить досуг активно и интересно. Только все наши затеи — это больше пища для развития интеллекта. Не хватает инструментов для физической закалки, чтобы формировать в читателях одновременно и здоровый дух, и здоровое тело, — написали в своем Инстаграме специалисты библиотечной системы Благовещенска.

В скором времени читатели смогут прокачать себя во всех направлениях — и книгу почитать, и пресс развить, все в одном месте.