В Тындинском районе за кражу медного кабеля задержали амурчанина
Транспортные полицейские задержали амурчанина, которого подозревают в хищении медного кабеля.
Преступление произошло в районе железной дороги на перегоне Курьян-Тында. Задержанный пояснил, что, находясь на участке железной дороги, увидел кабель связи и срезал его. Зная, что в его составе имеется медь, мужчина распилил кабель на фрагменты и сдал в пункт приема цветных металлов. Вырученные средства гражданин потратил на свое усмотрение.
По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте.
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