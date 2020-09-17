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17сентября
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сегодня, 18:20 0

В Тындинском районе за кражу медного кабеля задержали амурчанина

В Тындинском районе за кражу медного кабеля задержали амурчанина
Фото: пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте

Транспортные полицейские задержали амурчанина, которого подозревают в хищении медного кабеля.

Преступление произошло в районе железной дороги на перегоне Курьян-Тында. Задержанный пояснил, что, находясь на участке железной дороги, увидел кабель связи и срезал его. Зная, что в его составе имеется медь, мужчина распилил кабель на фрагменты и сдал в пункт приема цветных металлов. Вырученные средства гражданин потратил на свое усмотрение.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте.

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#криминал #происшествия #Тында #транспорт

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