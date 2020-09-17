В Тындинском районе за кражу медного кабеля задержали амурчанина

Фото: пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте

Транспортные полицейские задержали амурчанина, которого подозревают в хищении медного кабеля.

Преступление произошло в районе железной дороги на перегоне Курьян-Тында. Задержанный пояснил, что, находясь на участке железной дороги, увидел кабель связи и срезал его. Зная, что в его составе имеется медь, мужчина распилил кабель на фрагменты и сдал в пункт приема цветных металлов. Вырученные средства гражданин потратил на свое усмотрение.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте.