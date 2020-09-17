Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 4

В Благовещенске на перекрестке улиц Артиллерийской и Зейской просел асфальт

В Благовещенске на перекрестке улиц Артиллерийской и Зейской просел асфальт
Фото: www.instagram.com/blg_news/

На перекрёстке улиц Зейской и Артиллерийской сегодня просел асфальт. Провал образовался как на проезжей части, так и на тротуаре, вымощенном плиткой. Фото свежего провала опубликовал один из городских пабликов. «Перекрёсток Артиллерийской – Зейской. Вчера как попало заасфальтировали. Сегодня просел грунт вместе с тротуарной плиткой», пишут авторы поста.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в 2017 году на данном участке были завершены работы по реконструкции канализационного коллектора по улице Зейская. Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Сервер». Результаты работ находятся на гарантии. В настоящее время подрядчику направлена претензия, место провала обозначено дорожными знаками и защитными ограждениями. ООО Сервер приступит к выявлению причины провала, ее устранению и восстановлению благоустройства.

Это далеко не первый случай проседания асфальта в областной столице. Так, за лето трижды проваливался асфальт в районе ГСТК на Игнатьевском шоссе. В августе после сильных дождей грунт просел и на новом стадионе школы № 5, прямо на беговой дорожке. Неделю назад был перекрыт участок Кузнечной между Северной и Техническим переулком, там образовался провал на проезжей части. В начале сентября в нашу редакцию обращалась жительница многоэтажки по адресу: Партизанская, 19. По словам горожанки, провал во дворе её дома образуется уже три года подряд.

Просмотров всего: 1215

#дороги #ЖКХ

распечатать


Общество

В Благовещенске ГСТК откачивает воду по заявкам жителей города
Общество

В Свободном мост сделают безопасным для школьников-пешеходов
Общество 1

Жители Чигирей второй день остаются без воды
Общество 6

Жительница Благовещенска дважды садилась за руль автомобиля в состоянии опьянения
Комментарии
Показать все (4)
  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Таких залепух по городу масса, чья шаражка лепит?"

  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    44 минуты назад

    Каждый год на этом месте,то копают,то асфальтируют

  • Александр1966-22

    Александр1966-22
    24 минуты назад

    политехническая проваливается

  • in essence

    in essence
    25 секунд назад

    засыпали отходами, а не заасфальтировали

    откровенное насмехательство

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь