В Благовещенске на перекрестке улиц Артиллерийской и Зейской просел асфальт

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На перекрёстке улиц Зейской и Артиллерийской сегодня просел асфальт. Провал образовался как на проезжей части, так и на тротуаре, вымощенном плиткой. Фото свежего провала опубликовал один из городских пабликов. «Перекрёсток Артиллерийской – Зейской. Вчера как попало заасфальтировали. Сегодня просел грунт вместе с тротуарной плиткой», пишут авторы поста.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в 2017 году на данном участке были завершены работы по реконструкции канализационного коллектора по улице Зейская. Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Сервер». Результаты работ находятся на гарантии. В настоящее время подрядчику направлена претензия, место провала обозначено дорожными знаками и защитными ограждениями. ООО Сервер приступит к выявлению причины провала, ее устранению и восстановлению благоустройства.

Это далеко не первый случай проседания асфальта в областной столице. Так, за лето трижды проваливался асфальт в районе ГСТК на Игнатьевском шоссе. В августе после сильных дождей грунт просел и на новом стадионе школы № 5, прямо на беговой дорожке. Неделю назад был перекрыт участок Кузнечной между Северной и Техническим переулком, там образовался провал на проезжей части. В начале сентября в нашу редакцию обращалась жительница многоэтажки по адресу: Партизанская, 19. По словам горожанки, провал во дворе её дома образуется уже три года подряд.