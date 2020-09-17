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17сентября
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Россия не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении президентского самолета под Смоленском

Россия не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении президентского самолета под Смоленском
Фото: Ольга Лисинова/ТАСС

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны, — сказал собеседник агентства, комментируя сообщения СМИ о заочном аресте польской стороной российских диспетчеров и последующем требовании об их выдаче.

— Данный путь тупиковый, он никакой перспективы не имеет, — отметил источник. По его словам, российская сторона «всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это».

— Все, что можно, российская сторона по этому делу выполнила, — добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что в минувшую среду, 16 сентября, Генпрокуратура Польши объявила, что намерена добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров.

«Следственная группа № 1 Генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту «Смоленск-Северный»», — заявила накануне журналистам пресс-секретарь надзорного ведомства Польши Эва Бялик.

Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

Бялик сказала, что «обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей».

Ранее польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.

Самолет Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский с делегацией летел в Смоленск, разбился при посадке 10 апреля 2010 года в условиях густого тумана. Погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе Качиньский.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что «все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены, в частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла».

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#политика #происшествия

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    40 минут назад

    Для этого переписали, чтобы тварь плешивую за рубежом не расстреляли?

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