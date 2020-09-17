Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:22 0

В России ожидают укрепления рубля к концу 2020 года

В России ожидают укрепления рубля к концу 2020 года
Фото: pixabay.com

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого — начале следующего года, пишет «Российская газета».

Об этом Решетников сказал на заседании правительства, представляя прогноз социально-экономического развития России на период до 2023 года.

Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 71,2 рубля (против 64,7 в 2019 году), в дальнейшем курс в реальном выражении останется стабильным, но в номинальном ослабнет до 72,4 руб. в 2021 году, 73,1 руб. в 2022 году и 73,8 рубля в 2023 году.

— В реальном эффективном выражении курс останется стабильным, это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта, — сказал Решетников.

В своем прогнозе министерство исходит из того, что цены на нефть в 2021 году закрепятся на сравнительно комфортном уровне (выше цены отсечения) — 45,3 доллара за баррель с дальнейшей стабилизацией в реальном выражении.

Просмотров всего: 503

#финансы

распечатать


В России и мире

Суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест по делу о мошенничестве
В России и мире 1

Минфин предложил сократить расходы на зарплаты чиновников и программу вооружений
Общество 2

В Тынде предприниматель задолжал сотруднику почти полмиллиона рублей
В России и мире

Мошенники обещают большие деньги на несуществующих электронных биржах
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь