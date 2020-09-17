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17сентября
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сегодня, 15:51 0

Китайскому миллиардеру запретили тратить деньги на роскошь

Китайскому миллиардеру запретили тратить деньги на роскошь
Фото: pixabay.com

Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь из-за долгов компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на «South China Morning Post».

Теперь предприниматель не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и в работе.

Бизнесмену, в частности, нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами.

Ему также запретили приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.

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#Китай

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