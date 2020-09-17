Китайскому миллиардеру запретили тратить деньги на роскошь
Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь из-за долгов компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на «South China Morning Post».
Теперь предприниматель не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и в работе.
Бизнесмену, в частности, нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами.
Ему также запретили приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.
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