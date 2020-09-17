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17сентября
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сегодня, 15:31 0

Суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест по делу о мошенничестве

Суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест по делу о мошенничестве
Фото: KazanFirst

Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева, задержанного по делу о мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

«Судом было удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Грачева меры пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили в суде.

Решение суда состоялось еще 1 августа.

В свою очередь, информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Грачеву вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие, по словам источника, считает, что Грачев вымогал несколько десятков миллионов рублей у бизнесменов, чья компания занимается переработкой отходов, за продвижение интересов предприятия.

Комментариями представителей следствия и Грачева по ситуации «Интерфакс» в настоящее время не располагает.

Согласно информации на сайте общественного совета «Росатома», 78-летний Грачев — советник гендиректора госкорпорации, председатель Общественного совета при Ростехнадзоре, заместитель председателя Высшего экологического совета Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Имеет степень доктора технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (отделение физической химии). Награжден Орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».

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#происшествия #финансы

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