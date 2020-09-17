Жители Приамурья могут проголосовать за лучших в конкурсе «Поступки и люди»

С 15 августа жители Амурской области могут проголосовать за лучших в конкурсе социально значимых поступков «Поступки и люди 2020». В этом году представлены следующие номинации: «Семейные ценности» — 12 участников, «Большое сердце» — 5, «Гражданская позиция» — 46, «Забота о людях» — 33, «Во имя жизни» — 6, «Мы вместе» — 43, «Повод гордиться» — 7.

Голосование продлится до 15 октября и впереди ещё 28 дней на то, чтобы выразить свое мнение о самых достойных звания победителя в каждой из номинаций.

— Стоит отметить, что лидеры голосования в большинстве своём не благовещенцы, а жители других муниципальных образований Амурской области. Это позволяет утверждать, что конкурс действительно народный, и что социально значимые поступки совершаются людьми независимо от места проживания, — поделился своим мнением о промежуточных результатах председатель конкурсной комиссии, председатель общественной палаты Амурской области Владимир Седов.

По данным на 15 сентября в каждой из номинаций появились фавориты:

В номинации «Гражданская позиция» лидером стал руководитель социального проекта «Савельевские петли» Александра Михайлова из посёлка Новобурейский. За него проголосовало больше 3 тысяч амурчан;

В номинации «Мы вместе» (для волонтёров) лидирует Екатерина Комогорцева из села Антоновка Ивановского района. Трагическую историю девушки, до последнего дня жизни стремившейся помогать другим, знают все. Ей свои голоса отдали 1497 жителей области.

В номинации «Забота о людях» лидирует фонд «Мама» с результатом в более чем 13 тысяч голосов. Больше 5 лет мамы детей с ограниченными возможностями здоровья являются активными участниками фонда. Фонд не только помогает детям с ОВЗ, но и занимается благотворительной помощью семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В номинации «Семейные ценности» лидерскую позицию удерживает Евгения Прагнимак с 2 349 голосами. Она - один из учредителей общественной организации «Открытый мир», которая успешно помогает особенным детям развиваться в области спорта, творчества и вести активный образ жизни.

В номинации «Во имя жизни» лидерует поисково-спасательный отряд «Гром» с 1 841 голосом.

В номинации «Большое сердце» вышла на лидерские позиции Любовь Часовских из города Благовещенска, мама пяти приёмных детей. За многодетную маму на данный момент проголосовало 954 человека.

В спецноминации для медицинских работников, помогающих в борьбе с COVID-19, больше всего баллов у Натальи Воликовой из ГБУЗ АО «Зейская больница». За неё отдали свои голоса 2087 человек. В условиях пандемии коронавируса Наталья добровольно начала работать в инфекционном госпитале. Она является единственным врачом-инфекционистом в больнице.

Конкурс «Поступки и люди» проводится во второй раз общественной палатой Амурской области совместно с региональным правительством и АНО «Агентство развития гражданского общества Амурской области» с 10 июня по 01 ноября 2020 года в рамках проекта «Область живет». Основная цель конкурса – поиск наиболее ярких, значимых и социально ответственных поступков жителей Амурской области.