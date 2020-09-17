В ДВОКУ торжественно встретили победителей и призеров АрМИ-2020

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В конкурсе «Суворовский натиск» экипажи боевых машин полностью состояли из представителей училища. В упорной борьбе с участниками семи стран курсанты показали высочайшее мастерство, установив четыре рекорда. В финальной эстафете российские экипажи не допустили ни одного промаха при стрельбе и финишировали на пять минут быстрее, чем в прошлом году.

В финале международного конкурса «Морской десант», который проводился на полигоне в Калининградской области, в основном составе выступало отделение курсантов ДВОКУ. По итогам всего конкурса российская команда признана абсолютным чемпионом. Кроме того, курсанты училища победили в индивидуальных номинациях лучший командир, наводчик-оператор и механик-водитель.

В Бресте состязались сильнейшие снайперы из 7 стран мира. Состав российской команды состоял из курсантов ДВОКУ и центра снайпинга ВВО. По результатам команда России заняла третье место. Снайперская пара курсантов в упражнении «Найти и уничтожить» определила свои мишени и поразила их залпом за восемь секунд, установив абсолютный рекорд в данном упражнении.