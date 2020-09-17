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17сентября
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В ДВОКУ торжественно встретили победителей и призеров АрМИ-2020

В ДВОКУ торжественно встретили победителей и призеров АрМИ-2020
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В ДВОКУ торжественно встретили курсантов – финалистов трех конкурсов АрМИ-2020: «Суворовский натиск», «Морской десант» и «Снайперский рубеж». Дальневосточное училище представляли около 40 военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В конкурсе «Суворовский натиск» экипажи боевых машин полностью состояли из представителей училища. В упорной борьбе с участниками семи стран курсанты показали высочайшее мастерство, установив четыре рекорда. В финальной эстафете российские экипажи не допустили ни одного промаха при стрельбе и финишировали на пять минут быстрее, чем в прошлом году.

В финале международного конкурса «Морской десант», который проводился на полигоне в Калининградской области, в основном составе выступало отделение курсантов ДВОКУ. По итогам всего конкурса российская команда признана абсолютным чемпионом. Кроме того, курсанты училища победили в индивидуальных номинациях лучший командир, наводчик-оператор и механик-водитель.

В Бресте состязались сильнейшие снайперы из 7 стран мира. Состав российской команды состоял из курсантов ДВОКУ и центра снайпинга ВВО. По результатам команда России заняла третье место. Снайперская пара курсантов в упражнении «Найти и уничтожить» определила свои мишени и поразила их залпом за восемь секунд, установив абсолютный рекорд в данном упражнении.

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#военные #конкурсы

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    Двоки - молодцы!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    11 минут назад

    Молодцы! Поздравляю! Так держать, мужики!

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