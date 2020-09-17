Пропавшую жительницу Новокиевского Увала нашли в Магдагачинском районе

Напомним, жительница Новокиевского Увала 1964 года рождения вышла из дома 15 сентября. Скорее всего, женщина была дезориентирована и ушла в неизвестном направлении.

«Уважаемые друзья, просим вас, почаще вглядывайтесь в наши ориентировки, это может кому-то спасти жизнь! Быть может прямо сейчас, мимо вас пройдет человек, которого давно ищут родные и ему некому помочь», написали в своём инстаграм-аккаунте представители поискового отряда «Гром».