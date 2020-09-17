Пропавшую жительницу Новокиевского Увала нашли в Магдагачинском районе
Людмила Антоновна Хлистунова, о которой мы писали сегодня утром, найдена. Женщину нашли идущей по трассе в Магдагачинском районе. Об этом в поисково-спасательный отряд «Гром» сообщили очевидцы, которые узнали пропавшую по ориентировке.
Напомним, жительница Новокиевского Увала 1964 года рождения вышла из дома 15 сентября. Скорее всего, женщина была дезориентирована и ушла в неизвестном направлении.
«Уважаемые друзья, просим вас, почаще вглядывайтесь в наши ориентировки, это может кому-то спасти жизнь! Быть может прямо сейчас, мимо вас пройдет человек, которого давно ищут родные и ему некому помочь», написали в своём инстаграм-аккаунте представители поискового отряда «Гром».
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