Амурчан приглашают пройти опрос по вопросам медицины и безопасности
В рамках всемирного дня безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября, жителей Приамурья приглашают принять участие в опросе по безопасности пациентов. Проголосовать можно по ссылке. Среди вопросов — качество медицины, источники медицинской информации, обслуживание в больницах и доверие к медицине.
Опрос могут пройти как медицинские работники, так и пациенты. Пройдя по ссылке нужно ответить на 24 вопроса, указывать личность не нужно. Система поинтересуется лишь о поле, возрастной категории и субъекте проживания.
Также в рамках Всемирного дня безопасности пациентов проведут и другие мероприятия. Чтобы выявить уровень компетенции медицинских работников проведут всероссийскую олимпиаду, а в конкурсе «Лидер качества в здравоохранении» примут участие команды специалистов из сферы здравоохранения.
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