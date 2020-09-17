Амурчан приглашают пройти опрос по вопросам медицины и безопасности

Опрос могут пройти как медицинские работники, так и пациенты. Пройдя по ссылке нужно ответить на 24 вопроса, указывать личность не нужно. Система поинтересуется лишь о поле, возрастной категории и субъекте проживания.

Также в рамках Всемирного дня безопасности пациентов проведут и другие мероприятия. Чтобы выявить уровень компетенции медицинских работников проведут всероссийскую олимпиаду, а в конкурсе «Лидер качества в здравоохранении» примут участие команды специалистов из сферы здравоохранения.