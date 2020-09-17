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17сентября
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сегодня, 16:03 1

Амурчан приглашают пройти опрос по вопросам медицины и безопасности

Амурчан приглашают пройти опрос по вопросам медицины и безопасности

В рамках всемирного дня безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября, жителей Приамурья приглашают принять участие в опросе по безопасности пациентов. Проголосовать можно по ссылке. Среди вопросов — качество медицины, источники медицинской информации, обслуживание в больницах и доверие к медицине.

Опрос могут пройти как медицинские работники, так и пациенты. Пройдя по ссылке нужно ответить на 24 вопроса, указывать личность не нужно. Система поинтересуется лишь о поле, возрастной категории и субъекте проживания.

Также в рамках Всемирного дня безопасности пациентов проведут и другие мероприятия. Чтобы выявить уровень компетенции медицинских работников проведут всероссийскую олимпиаду, а в конкурсе «Лидер качества в здравоохранении» примут участие команды специалистов из сферы здравоохранения.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 минуты назад

    зачем?что это даст?

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