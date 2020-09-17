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17сентября
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сегодня, 15:09 0

МИД Китая заявил о нерушимости дружбы с Россией

МИД Китая заявил о нерушимости дружбы с Россией
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сплоченность России и Китая прочна как скала, а дружба нерушима, заявил глава МИД КНР Ван И после визита в Москву, пишут «Известия» со ссылкой на агенство «Синьхуа».

По его словам, никакие внешние воздействия не изменят стратегического сотрудничества двух стран.

11 сентября китайский министр прибыл с визитом в РФ, где провел встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Ван И отметил, что стороны обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.

Китайский министр указал, что Москва и Пекин имеют общие взгляды на многие проблемы, и обе страны являются важной стабилизирующей силой на международной арене. При этом Ван И отметил попытки некоторых стран оказать давление на РФ и КНР, проводя политику «психологического террора» и руководствуясь только своими интересами.

«Китай и Россия будут неизменно развивать отношения, ориентированные на будущее, вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении», — сказал Ван И в интервью агентству Синьхуа.

Сергей Лавров в свою очередь после переговоров отмечал, что Москве чужда американская политика «дружить против» кого-либо, и Россия старается выстраивать со всеми дружеские отношения.

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#политика

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