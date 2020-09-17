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17сентября
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сегодня, 15:14 4

Учителям амурских школ посоветовали научить детей есть морскую капусту

Учителям амурских школ посоветовали научить детей есть морскую капусту
Фото: https://pixabay.com/

В благовещенских школах начала работать «открытая приемная» по вопросам организации горячего бесплатного питания для начальных классов. Отдельное внимание было уделено меню для аллергиков. Также внимание обратили на отзывы детей о меню. Им не понравилось есть соленья и морскую капусту.

Сегодня представители городского управления образования, комбината школьного питания и Роспотребнадзора в течение часа отвечали на самые актуальные вопросы родительского сообщества в гимназии № 25, выслушали замечания и предложения.

В управление образования поступали замечания касающиеся корректировки меню для детей-аллергиков. Они должны отрабатываться в индивидуальном порядке, поэтому родителям необходимо обратиться к директору своей школы с соответствующим заявлением.

На «открытой приемной» подняли вопрос и конкретных блюд. Родители высказались, что не всем младшеклассникам пришлись по вкусу соленые огурцы и морская капуста. В первом случае еще на прошлой неделе комбинату питания были даны рекомендации заменить соленья на свежие овощи — помидоры и огурцы. Что касается морской капусты, то пока исключать богатый йодом продукт не стали. Педагогическому составу было поручено проработать культуру питания и в рамках классных часов рассказать детям о пользе морской капусты, сообщается на сайте городской администрации.

В городском управлении образования напомнили, что ознакомиться с меню можно в социальных сетях школ и на сайтах общеобразовательных организаций, зайдя во вкладку «Горячее питание». Там располагается 10-дневное меню, а также телефоны «горячей линии». Специалисты готовы ответить на все интересующие родителей вопросы.

— Родители могут самостоятельно посмотреть, как и что дети кушают. В целях организации родительско-общественного контроля у родителей есть возможность посетить школьные обеденные залы, но в связи с ограничениями — только по одному представителю от класса. Между тем, наши встречи с родителями продолжатся. На следующей неделе у нас в планах посетить пять учреждений образования, это школы №№ 16,13 28,15 и № 10. В целом за 2-3 недели планируем объехать все школы города, — подытожила на встрече начальник управления образования города Благовещенска Элина Поцелуева.

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#дети #мэрия #здоровье #школа

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад

    Зажрались детки! (((

  • Кроненберг

    Кроненберг
    44 минуты назад

    что ещё вменят в обязанность учителей?идиотизм

  • Undertaker

    Undertaker
    27 минут назад

    Тут же писали в новостях про стада крс и прочего в житнице Амурской области, а детям капусту и солёные огурцы

  • ДКВР

    ДКВР
    15 минут назад

    Не ну апочему бы и нет пускай кушают наши детки морскую капусту и будут кушать тока пускай РОЛЛЫ с ней делают и Нет проблем.ГГГГГГ

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